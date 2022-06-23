Новости

До конца года на голосование Рады вынесут более 30 евроинтеграционных законопроектов, - Стефанишина

2 56615
До конца года на голосование Рады вынесут более 30 евроинтеграционных законопроектов, - Стефанишина
Власти готовятся к голосованию в Верховной Раде до конца года более 30 законопроектов в рамках евроинтеграции Украины.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"К концу этого года мы уже готовимся к голосованию в парламенте более 30 евроинтеграционных законопроектов. Готовится заседание Совета ассоциации (Украина – ЕС. – Ред.) с участием премьер-министра. То есть, мы будем демонстрировать прогресс все это время, чтобы как можно быстрее начать следующий этап присоединения к ЕС в формате переговоров", — сказала она.

Вице-премьер отметила, что в целом готовыми и зарегистрированными в парламенте являются 80 законопроектов "евроинтеграционного портфеля"".

Читайте также: Учебный год в украинских школах может начаться не 1 сентября, - закон

Сегодня, по словам Стефанишиной, сформировано 30 проектов, которые можно принимать во время военного положения и которые будут помогать предприятиям, экономике и не будут создавать дополнительного негативного регулирования.

Кроме того, подчеркнула Стефанишина, власти уже разработали дорожную карту по каждому из пунктов рекомендаций Еврокомиссии, и по каждому уже есть наработка.

Читайте: Украина вышла еще из трех соглашений, действовавших в рамках СНГ

"Работа велась и до начала полномасштабной войны, но мобилизации такой большой политической воли для того, чтобы продвинуться по каждому из этих пунктов, у нас не было. И сегодня эти рекомендации являются определенным стимулом", — констатировала вице-премьер.

Топ комментарии

  • Ан Мур
    Прокурора САП коли призначать?
    Конкурсну комісію по вибору директора НАБУ коли зформують?
    Три проукраїнські, але опозиційні телеканали коли до масового ефіру повернуть?
    Надумані "справи" проти проукраїнської опозиції і її лідерів коли в утиль здадуть?
    Корупціонерів і плагіаторів з уряду та з охвістя Zе коли звільнять? А коли проти них кримінальні справи відкриють?
    і т.д.

    Ви хочете з таким бекграундом вступити в Євросоюз?
  • Oleksandr Pohribnyi
    А що ж так заважало зробити це у відносно мирний час?
  • Владимир Сухов e5dee246
    Яка маячня ! А чому до цього часу тільки відшовхували ЄС ? Зеля фіги з обох рук крутив послам ЕС коли вони на засідання коміссії ходили по аттестації кірівника НАБУ.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости