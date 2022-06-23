Епифаний попросил Кабмин передать ПЦУ один из храмов Киево-Печерской лавры
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на письмо предстоятеля ПЦУ к Шмыгалю.
Епифаний отметил, что 23 мая решением Священного синода ПЦУ был основан мужской монастырь – Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра ПЦУ.
"По поручению Синода и как руководитель Лавры обращаюсь к Вам, Денис Анатольевич, и к Кабинету Министров Украины с просьбой:
1. "Безотлагательно решить вопрос о предоставлении одного из храмов на территории Верхней Лавры, которые фактически не используются для постоянных богослужений (Благовещенского храма в бывших Митрополичьих палатах, храма Всех Святых над Экономическими воротами или другой в пределах Верхней Лавры), для совершения регулярных богослужений Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры ПЦУ. Монополия монастыря Московского патриархата на богослужение в Лавре категорически не воспринимается большинством православных в Украине и украинским обществом.
2. Найти возможность предоставления помещений на территории Верхней Лавры для монастырской жизни и деятельности.
Для решения этих вопросов прошу дать поручение компетентным государственным институтам безотлагательно, с привлечением уполномоченных от Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры ПЦУ лиц, провести изучение положения дел для представления согласованных рекомендаций", - говорится в письме Епифания.