Мы немедленно запустим подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и полного членства в ЕС, - Боррель

Евросоюз немедленно запустит подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и окончательное членство в ЕС.

Об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней и политики безопасности Жозеп Боррель, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина победит. Европа победит. Сегодняшний день знаменует начало долгого пути, который мы пройдем вместе. Украинский народ принадлежит к европейской семье. Будущее Украины с ЕС. Мы вместе за мир.

Мы немедленно запустим подготовку к интеграции Украины в европейские структуры и окончательное членство в ЕС", – написал Боррель в твиттере.

Боррель подчеркнул, что украинский народ принадлежит к европейской семье, а будущее Украины – с ЕС.

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