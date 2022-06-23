"Что ни делает дурак, все он делает не так. Жму руку, обнимаю", - Порошенко потроллил Путина после решения Европейского совета. ВИДЕО

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко приветствовал решение Европейского совета и подчеркнул, что вся страна объединилась ради европейского будущего.

"Решение Европейского совета относительно статуса страны-кандидата на членство в Европейском Союзе навсегда войдет в летопись украинской истории. Сегодня в Украине не найдется никого, кто бы ни работал для достижения этой цели. Страна объединилась – и власть, и оппозиция – ради противостояния врагу и ради европейского будущего", – написал Порошенко в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Хочу искренне поблагодарить всех тех, кто обеспечил эту невероятную историю успеха. Самое главное – слова искренней благодарности и низкий поклон жертвенности и стойкости украинской армии. Считаю, что именно украинский воин сделал наибольший вклад в сегодняшний успех. Хочу поблагодарить всех украинцев, а особенно волонтеров, представителям гражданского общества, потому что именно наше единство, мужество и самопожертвование пленили сердца сотен миллионов европейцев и определили позицию европейских политиков. Хочу поблагодарить всех дипломатов за традиционно профессиональное и эффективное международное наступление", - написал Порошенко.

"Впереди у нас всех очень много работы. Главное – победить, сохранить наше национальное единство и вместе построить новую европейскую состоятельную демократическую Украину. Вместе с Европой! Слава Украине!" – подчеркнул пятый президент.

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Порошенко также потролил президента РФ: "Ну что, Путин, снова всех переиграл? Украина — кандидат в члены Европейского Союза! Как говорит Маршак: "Что ни делает дурак, все он делает не так". Ждем членства в НАТО. Жму руку, обнимаю))", – иронизирует Порошенко.