Кандидатство в ЕС будет способствовать новым реформам и масштабному сближению с Евросоюзом, - Шмыгаль

Официальный статус кандидата на членство в Европейском Союзе будет способствовать проведению новых реформ и масштабному сближению с ЕС во всех секторах экономики.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в твиттере, комментируя решение Евросоюза о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.

"Исторический день для Украины и новый этап развития нашего европейского государства. Официальный статус кандидата на членство в ЕС – это новые реформы, масштабное сближение с ЕС во всех секторах экономики и процесс полного вхождения в единый рынок Евросоюза", - отметил Шмигаль.

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Он поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу Европейского Совета Шарля Мишеля, президента Европейского парламента Роберту Мацолу и лидеров государств-членов ЕС.

"Мы полны сил пройти путь к членству максимально быстро. Рассчитываем на поддержку наших партнеров из ЕС в достижении высоких критериев членства и восстановлении Украины", - добавил глава правительства.

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