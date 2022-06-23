Кандидатство в ЕС будет способствовать новым реформам и масштабному сближению с Евросоюзом, - Шмыгаль
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в твиттере, комментируя решение Евросоюза о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС.
"Исторический день для Украины и новый этап развития нашего европейского государства. Официальный статус кандидата на членство в ЕС – это новые реформы, масштабное сближение с ЕС во всех секторах экономики и процесс полного вхождения в единый рынок Евросоюза", - отметил Шмигаль.
Он поблагодарил президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу Европейского Совета Шарля Мишеля, президента Европейского парламента Роберту Мацолу и лидеров государств-членов ЕС.
"Мы полны сил пройти путь к членству максимально быстро. Рассчитываем на поддержку наших партнеров из ЕС в достижении высоких критериев членства и восстановлении Украины", - добавил глава правительства.