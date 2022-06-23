Европейский совет обнародовал решение о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС

Европейский совет обнародовал выводы заседания о предоставлении Украине статуса кандидата в члены Европейского Союза.

"Европейский Совет признает европейскую перспективу Украины, Республики Молдова и Грузии. Будущее этих стран и их граждан лежит в Европейском Союзе. Европейский совет принял решение о предоставлении статуса страны-кандидата Украине и Республике Молдова", - сказано в третьем разделе выводов под названием "Заявки на членство Украины, республики Молдова и Грузии", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В выводах отмечается, что Европейской комиссии предложено отчитываться перед Советом о "выполнении условий, указанных в выводах Комиссии по соответствующим заявкам на членство в рамках ее регулярного пакета мер по расширению". "Совет примет решение о дальнейших шагах, как только все эти условия будут полностью выполнены", - говорится в документе.

В отношении Грузии отмечено, что Европейский совет "готов предоставить Грузии статус страны-кандидата после того, как будут разрешены приоритеты, указанные в заключении Комиссии по заявке Грузии на членство".

"Продвижение каждой страны в Европейский Союз будет зависеть от ее собственных заслуг в соответствии с Копенгагенскими критериями, в частности, от способности ЕС принимать новых членов", - говорится в выводах.

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