У большинства населения даже мысли нет снова возвращаться под контроль неонацистской власти, - Лавров об оккупированных украинских территориях
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Россия намерена возобновить переговоры с Украиной исходя из ситуации "на земле" и учитывая нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевской власти.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси.
"Когда же они соизволят обратиться к нам с предложением возобновить дипломатический процесс, о чем, как я понимаю, европейцы их настоятельно просят, но англосаксы не разрешают этого сделать, будем смотреть, какая ситуация сложилась "на земле". Там освобожденные районы. У большинства населения даже мысли нет опять возвращаться под контроль неонацистских властей или властей, всячески потакающих неонацизму", - сказал Лавров.