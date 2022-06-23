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У большинства населения даже мысли нет снова возвращаться под контроль неонацистской власти, - Лавров об оккупированных украинских территориях

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У большинства населения даже мысли нет снова возвращаться под контроль неонацистской власти, - Лавров об оккупированных украинских территориях
Россия намерена возобновить переговоры с Украиной исходя из ситуации "на земле" и учитывая нежелание ряда освобожденных районов возвращаться под контроль киевской власти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Беларуси.

"Когда же они соизволят обратиться к нам с предложением возобновить дипломатический процесс, о чем, как я понимаю, европейцы их настоятельно просят, но англосаксы не разрешают этого сделать, будем смотреть, какая ситуация сложилась "на земле". Там освобожденные районы. У большинства населения даже мысли нет опять возвращаться под контроль неонацистских властей или властей, всячески потакающих неонацизму", - сказал  Лавров.

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Топ комментарии

  • Ukraine Press
    ******** чмо, вас ненавидять на окупованих територіях, виродки ви паскудні!
  • Светлана Круп
    ********* тварь, когда твой лживый язык уже отсохнет? Ордынские выродки, загоняющие людей в рабство, как в средневековье! Место вашей клоаке смердячей на свалке Истории! И Украина вас туда отправит!
  • Топ Ган
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