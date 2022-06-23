Украина будет быстро и тяжело работать, чтобы выполнить условия, необходимые для вступления в ЕС, - фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что Украина и Молдова, получившие статус кандидата, и Грузия, получившая европейскую перспективу, будут работать быстро и тяжело, чтобы выполнить условия, необходимые для перехода к следующей фазе вступления – началу официальных переговоров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интрефакс-Украина.

"Конечно, страны должны будут сделать свою домашнюю работу перед тем, как перейти на другую стадию процесса вступления. Я уверена, что все они будут продвигаться как можно быстрее и будут работать так тяжело, как они могут, чтобы выполнить необходимые реформы. Не только потому, что они должны продвигаться на пути к европейскому вступлению, но прежде всего и потому, что эти реформы положительны для страны, прекрасны для демократии, потому что это укрепляет конкурентную способность этих стран и, в конце концов, они хороши для граждан", - уверена фон дер Ляйен.

При этом президент Еврокомиссии подчеркнула, что она "глубоко убеждена, что наше решение, принятое сегодня, укрепляет всех нас". "Это укрепляет Украину, Молдову и Грузию перед российской агрессией и укрепляет Европейский Союз, потому что это демонстрирует вновь миру, что ЕС един и силен перед внешними угрозами", - отметила она.

Комментируя непосредственно решение, фон дер Ляйен назвала его "решающим моментом и очень хорошим днем ​​для Европы". "Я тепло поздравила президента Зеленского, президента Санду, президента Зурабишвили. Все три страны – часть нашей европейской семьи, у нас никогда в этом не было сомнения. Сегодняшнее историческое решение это подтверждает. Оно предоставляет всем трем перспективу вступления с ЕС и прокладывает путь вперед... Не может быть лучшего сигнала надежды для граждан Украины, Молдовы и Грузии в эти проблемные времена", - подчеркнула президент Еврокомиссии.

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