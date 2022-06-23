Россия "анонсировала" подрыв детской больницы в Харькове

Российская Федерация "анонсировала" подрыв больницы в Харькове и планирует обвинить украинских военных в этом.

Об этом заявил Межведомственный координационный штаб РФ, передает Цензор.НЕТ.

В РФ заявляют, что украинские военные якобы под угрозой расстрела насильно привозят медицинский персонал и больных детей из других медицинских учреждений города в первую детскую городскую больницу Харькова.

Кроме того, как утверждают в штабе, здание больницы якобы заминировано. В РФ заявляют, что украинцы планируют взорвать здание с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в Харькове.

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Также оккупанты пишут, что якобы для подготовки фото- и видеоматериала в Харькове уже прибыли корреспонденты ведущих западных информационных агентств.

Также в РФ заявили, что в Одессу прибыли два репортера CNN в сопровождении 10 военнослужащих "Азова".

"Запланирована видеосъемка подготовленных террористических актов на гражданских объектах для последующего обвинения России в применении запрещенных методов ведения военных действий", - заявили захватчики.

Таким образом, российские оккупанты "анонсируют" нанесение ударов по гражданским объектам.