Кулеба о получении Украиной статуса кандидата в члены ЕС: Очень важную роль сыграл Макрон, а переломным моментом стал визит четырех лидеров в Киев

Большую роль в предоставлении Украине статуса кандидата на вхождение в Европейский Союз сыграл Президент Франции Эммануэль Макрон, а решающим моментом стал визит лидеров Франции, Германии, Румынии и Италии в Киев.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нужно отметить, что очень важную роль сыграл Президент Франции Эмманюэль Макрон, и я обратил внимание, что именно во время председательства Франции (в Совете ЕС. – Ред.) это решение принято. И это была принципиальная позиция сделать это именно сейчас", - сказал он.

"Ну и переломным моментом, скажу вам честно, стал визит четырех европейских лидеров в Киев на прошлой неделе, в прошлый четверг, и их разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским", - добавил Кулеба.

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Глава украинской дипломатии отметил, что в момент визита лидеров Франции, Германии, Румынии и Италии еще не было окончательной версии позиции Европейской комиссии, а также отметил, что ранее скептиками предоставления статуса кандидата были Нидерланды, Дания, Швеция, Португалия и Германия.

"Был очень хрупкий, очень тонкий, очень хрупкий процесс, но все удалось, все отлично", - подытожил министр.