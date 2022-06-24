Кулеба о получении Украиной статуса кандидата в члены ЕС: Очень важную роль сыграл Макрон, а переломным моментом стал визит четырех лидеров в Киев
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нужно отметить, что очень важную роль сыграл Президент Франции Эмманюэль Макрон, и я обратил внимание, что именно во время председательства Франции (в Совете ЕС. – Ред.) это решение принято. И это была принципиальная позиция сделать это именно сейчас", - сказал он.
"Ну и переломным моментом, скажу вам честно, стал визит четырех европейских лидеров в Киев на прошлой неделе, в прошлый четверг, и их разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским", - добавил Кулеба.
Глава украинской дипломатии отметил, что в момент визита лидеров Франции, Германии, Румынии и Италии еще не было окончательной версии позиции Европейской комиссии, а также отметил, что ранее скептиками предоставления статуса кандидата были Нидерланды, Дания, Швеция, Португалия и Германия.
"Был очень хрупкий, очень тонкий, очень хрупкий процесс, но все удалось, все отлично", - подытожил министр.