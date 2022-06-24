Участники G7 обсудят меры по усилению изоляции России от мировой экономики, - Белый дом

Лидеры G7 на саммите в Германии обсудят новые меры, направленные на изоляцию России от мировой экономики и нарушение цепочек поставок для российского оборонного комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Среди этих приоритетов для G7 – новые договоренности, нацеленные на изоляцию России от глобальной экономики, создание препятствий для цепочек поставок российского оборонного сектора и продолжение принятия жестких мер против обхода этих беспрецедентных санкций", – сообщил журналистам Кирби в четверг во время брифинга в Белом доме .

По его словам, участники саммита также планируют достичь новых договоренностей по снижению цен на энергоносители и продовольствие в мире.

Саммит лидеров G7 состоится 26-27 июня в ФРГ.

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