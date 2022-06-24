На Харьковщине в результате обстрелов 23 июня погибли два человека, еще десять - ранены, - ОВА
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В результате обстрелов Харьковской области со стороны России в четверг, 23 июня, погибли два мирных жителя, еще десять человек получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такие данные по итогам дня обнародовали в Харьковской ОВА.
Как отмечено, оба убитых - жители города Балаклея Изюмского района.
Кроме того, в городе Чугуев шесть раненых, среди них двое детей – шести и девяти лет. По одному раненному в селе Большая Бабка Чугуевского района и Золочеве Богодуховского района.
Также от вражеских обстрелов пострадали два жителя села Андреевка Изюмского района.