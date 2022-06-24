Враг обстрелял из РСЗО населенный пункт возле Запорожья, поражены объекты инфраструктуры, - ОВА

Враг обстрелял из реактивных систем залпового огня населенный пункт возле Запорожья, поражены объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы, которые были слышны сегодня ночью, - это обстрел врагом территории пригорода из реактивных систем залпового огня. Предварительно поражены объекты инфраструктуры в районе одного из населенных пунктов возле областного центра. В самом городе "прилетов" не было", - отметил Старух.

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