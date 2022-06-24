Враг ударил из "Ураганов" по двум громадам в Криворожском районе, есть разрушения, без жертв, - ОВА

Войска РФ в очередной раз обстреляли из "Ураганов" Днепропетровщину.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ночь и с тревогами, и с обстрелами. Враг снова ударил по Криворожскому району - из "Ураганов". Попал по двум громадам - Гречаноподовской и Широковской. Люди, к счастью, не пострадали. В Широковской громаде есть разрушения", - говорится в сообщении.

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