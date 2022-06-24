Украинские Су-25 и Су-24м нанесли мощные авиаудары по оккупантам. Поражён склад боеприпасов, до 30 бронированных машин и пункт ремонта техники, - Воздушные силы

23 июня штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли мощные авиационные удары по оккупационным войскам и центрам логистики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

"На северо-восточном направлении ударные группы поразили склад боеприпасов, тридцать боевых бронированных машин врага, живую силу, а также пункт ремонта и восстановления боевой техники", - говорится в сообщении.

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