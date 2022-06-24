На саммите НАТО Байден объявит планы по усилению обороны альянса, - Кирби

Президент США Джо Байден в ходе саммита НАТО в Мадриде озвучит новые инициативы по укреплению обороны альянса.

Об этом сообщил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На саммите НАТО мы объявим о новых договоренностях, направленных на укрепление политики в сфере сдерживания и обороны", - сказал журналистам Кирби в четверг на брифинге в Белом доме.

По его словам, США также "анонсируют шаги по укреплению европейской безопасности".

Саммит НАТО состоится в столице Испании – Мадриде – 28-30 июня.

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