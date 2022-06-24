В результате агрессии РФ в Украине 338 детей погибли и более 610 ранены, - Офис генпрокурора

Более 948 детей пострадали в Украине за четыре месяца полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве. По официальной информации ювенальных прокуроров 338 детей погибли и более 610 ранены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 335, Харьковской - 177, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 55, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 31, Сумской - 17", - говорится в сообщении.

По данным ювенальных прокуроров, 23 июня в результате взрыва фосфорной бомбы в Сумском районе Сумской области 13-летний мальчик получил ожог ног фосфорным веществом.

23 июня в результате обстрелов войсками РФ гражданской инфраструктуры г. Чугуев Харьковской области и разрушения жилых домов травмированы двое детей 9 и 6 лет.

23 июня в результате артиллерийских обстрелов в г. Лисичанск Луганской области ранен ребенок.

"В ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно о гибели еще 5 и ранении 5 детей из-за обстрелов оккупантами Волновахского района Донецкой области", - говорится в сообщении.

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Также стало известно, что в результате невыборочных обстрелов с марта по май военнослужащими РФ жилых домов в г. Мариуполе Донецкой области погибли 9 детей и 8 детей получили ранения различной степени тяжести.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2061 учебное заведение. Из них 213 разрушены полностью.