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Делаем все возможное, чтобы Украина по упрощенной процедуре смогла стать членом ЕС, - Макрон

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Делаем все возможное, чтобы Украина по упрощенной процедуре смогла стать членом ЕС, - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что представители Евросоюза приложат все усилия, чтобы Украина получила членство по упрощенной процедуре.

Об этом он сообщил во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы понимаем, что Украина сейчас вовлечена в конфликт. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы Украина по упрощенной процедуре смогла стать членом ЕС", – сказал Макрон.

По его словам, приоритетной задачей является стабилизация геополитической ситуации.

"Мы открываем двери для Украины, чтобы стабилизировать ситуацию. Мы говорим, что у европейской семьи нет определенных ограничений территорий. Такой геополитический подход дает возможность расширять границы ЕС. Экономический контекст также. Мы должны действовать на несколько шагов впереди. Мы бы так не действовали при других условиях. Мы понимаем, что сейчас есть определенная усталость от войны и поэтому мы не можем допустить, чтобы такое продолжалось. Мы должны стремиться к стабилизации в рамках нынешних обстоятельств", – добавил президент Франции.

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Напомним, лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе 23 июня утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление.

Решение было одобрено на основе рекомендации Европейской комиссии, предоставленной 17 июня.

Напомним, Еврокомиссия в заключении о соответствии Украины требованиям для государства-кандидата предложили, чтобы ЕС имел право отменять этот статус в случае, если Украина нарушит свои обязательства.

ЕС не определил точную дату, до которой Украина должна доказать способность проводить реформы. В предложении определено, что Еврокомиссия проведет первую оценку в конце 2022 года, однако для возобновления реформ в Украине должны завершиться боевые действия, поэтому срок может быть, и, скорее всего, будет продлен.

Среди прочего, для сохранения статуса кандидата Киев должен завершить назначение уже избранного на конкурсе главы САП, провести конкурс главы НАБУ и т.п.

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Топ комментарии

  • olele
    ...Те що ніхто не посмів накласти вето, хоч і дуже хотів, означає, що Європа Україну уже нікому не віддасть. Я просто не уявляю, яка б це була перемога росії, якби нам відмовили. Росія поклала все що могла на блокування рішення по Україні - і програла.

    Величезне досягнення нашої дипломатії, наших ЗСУ, які б'ються як леви, наших звичайних людей, які за три місяці у вимушеній еміграції зробили більше для просування і укріплення образу України у Європі, ніж було зроблено за попередніх тридцять років.

    Дев'ять років тому Янукович майже підписав нас у Тайожний союз. Пам'ятаєте такого? Пам'ятаєте той мокрий листопад, і жменьку людей на Європейській площі? Як же тяжко наша країна виходила з московського зашморгу, але як же далеко відійшла! https://t.me/c/1329815112/15459
  • 5 копійок
    В Омську живуть потомственні каторжани, тому і не дивно. І назва відповідна Особое Место Ссьілки Каторжников.
  • Sophia-Maria Duglass
    Майдан заложил фундамент этой победе .
    Потом прошлая Рада с подачи Порошенко закрепил эту победу в Конституции
    А теперь звёзды сошлись в пользу Украины и дипломаты и Зе приложили усилия.

    теперь надо заменить руководство СБУ И ГРУ и ввести западных спецов в работу этих структур , чтобы очиститься от кротов и ваты в службах
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