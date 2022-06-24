Общие боевые потери РФ с начала войны - порядка 34 530 человек, 216 самолетов, 183 вертолета, 1507 танков и 3637 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 24 июня потери личного состава противника составляют около 34 530 человек.