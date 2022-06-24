Общие боевые потери РФ с начала войны - порядка 34 530 человек, 216 самолетов, 183 вертолета, 1507 танков и 3637 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 24.06 ориентировочно составляют:
личного состава / personnel - около/ about 34530 (+100) человек ликвидировано,
танков - 1507 (+3) ед.,
боевых бронированных машин - 3637 (+5) ед.,
артиллерийских систем - 759 (+3) ед.,
РСЗО - 241 (+1) ед.,
средств ПВО - 99 (+0) ед.,
самолетов - 216 (+0) ед.,
вертолетов - 183 (+0) ед.,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 622 (+2),
крылатых ракет - 137 (+0),
кораблей /катеров - 14 (+0) ед.,
автомобильной техники и автоцистерн - 2553 (+5) ед.,
специальной техники – 60 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Славянском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.