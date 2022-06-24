Новости • Война

Общие боевые потери РФ с начала войны - порядка 34 530 человек, 216 самолетов, 183 вертолета, 1507 танков и 3637 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

8 14618
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести потери. По состоянию на утро 24 июня потери личного состава противника составляют около 34 530 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 24.06 ориентировочно составляют:

личного состава / personnel - около/ about 34530 (+100) человек ликвидировано,

танков - 1507 (+3) ед.,

боевых бронированных машин - 3637 (+5) ед.,

артиллерийских систем - 759 (+3) ед.,

РСЗО - 241 (+1) ед.,

средств ПВО - 99 (+0) ед.,

самолетов - 216 (+0) ед.,

вертолетов - 183 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 622 (+2),

крылатых ракет - 137 (+0),

кораблей /катеров - 14 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн - 2553 (+5) ед.,

специальной техники – 60 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за значительных потерь в войне против Украины оккупанты проводят кадровые ротации в Росгвардии, - ГУР

Общие боевые потери РФ с начала войны - порядка 34 530 человек, 216 самолетов, 183 вертолета, 1507 танков и 3637 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Славянском и Бахмутском направлениях. Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • частный сектор
  • Владислав Васильченко
    самоликвидация орков...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости