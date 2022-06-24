Из-за боевых потерь РФ использует на войне старые самолеты и наемных пилотов-отставников, - разведка Великобритании

Украинские силы сообщили о взятии в плен пилота российского штурмовика Су-25 FROGFOOT, сбитого 17 июня. Он признался, что был бывшим майором ВВС России, который устроился на работу в качестве военного подрядчика "Вагнера" и выполнял несколько задач во время конфликта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в Twitter.

"Использование отставного персонала, который сейчас работает как подрядчики "Вагнера", для выполнения миссий непосредственной авиационной поддержки указывает на то, что российские ВВС, вероятно, пытаются поддержать вторжение в Украину достаточным количеством экипажа. По всей вероятности, это связано с сочетанием недостаточного количества должным образом подготовленного персонала России и ее боевых потерь", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что при выполнении своих миссий российский пилот использовал коммерческие GPS-устройства, а не российское военное навигационное оборудование. По данным разведки это, вероятно, указывает на то, что самолеты "Вагнера" ​​являются более старыми моделями Су-25 и что российские ВВС не предоставляют "Вагнеру" современное оборудование для авионики.