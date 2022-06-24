Украина – не буфер между Европой и Азией, а будущий член ЕС, - Зеленский

Статус кандидата – это не ступенька, а вершина, не новый абзац, не новая страница, не новая глава, а новый том в истории и евроинтеграции Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении, передает Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что Украина официально получила статус кандидата на вступление в Европейский союз.

"О движении в Европу и стратегическом значении этого курса мы слышали много заявлений от многих политиков на протяжении многих лет. Мы не политики, и у нас нет многих лет, поэтому мы перешли от заявлений к делам. От мечты к действиям. И 28 февраля Украина подала заявку на членство в ЕС. На Банковой, в Офисе Президента Украины, среди укреплений и мешков с песком, в паузах между сиренами воздушной тревоги мы подписали соответствующий документ. Многие восприняли это скептически, а шансы Украины считали призрачными", - отмечает Зеленский.

"Но все мы объединились. Объединилась Украина. И мир увидел нашу уникальную черту: чем больше в нас не верят, тем лучше у нас получается. Вместо тысячи слов, тысячи лозунгов о движении в ЕС мы заполнили тысячи страниц опросника Европейской комиссии. То, на что другие страны тратят несколько лет, мы сделали через несколько недель На саммите в Брюсселе лидеры 27 стран - членов ЕС приняли официальное решение: Украина получает статус кандидата на вступление в Европейский Союз, и я хочу сегодня максимально честно, четко , развернуто и понятно всем дать ряд ответов. Заполнить наш опросник. На человеческом языке рассказать, что именно произошло и почему это так важно Что это значит для нас и что для Украины Что это значит и что дает Европе? Что мы будем делать? Чего от нас ожидают партнеры? Чего ожидаем от партнеров мы? Чего мы ожидаем от вас как общества? И почему нам с вами все точно удастся?", - поднимает вопрос глава государства.

По его словам, статус кандидата – это не просто новая ступенька. Это новая вершина. Не новый абзац, не новая страница и даже не новый раздел.

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"Это новый том в истории европейской интеграции Украины, который мы начали сегодня писать. И с сегодняшнего дня у этой книги нет других вариантов завершения, кроме одного: Украина в будущем станет членом ЕС. С сегодняшнего дня это закреплено на официальном уровне. Статус кандидата – это обязательный этап, который прошли большинство стран. Это точка невозврата. Это не просто новое название или новая вывеска. Это новый статус и новый стиль. Сегодня признано: Украина – не мостик, не подушка между Западом и Россией, не буфер между Европой и Азией, не сфера влияния, не "серая" зона, не транзитная территория. Не приграничье между орками и эльфами. Украина – это будущий равный партнер для по меньшей мере 27 стран ЕС", - резюмирует глава государства.

Напомним, лидеры Европейского союза на саммите в Брюсселе 23 июня утвердили решение предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление.

Решение было одобрено на основе рекомендации Европейской комиссии, предоставленной 17 июня.

Напомним, Еврокомиссия в заключении о соответствии Украины требованиям для государства-кандидата предложили, чтобы ЕС имел право отмени0ть этот статус в случае, если Украина нарушит свои обязательства.

ЕС не определил точную дату, до которой Украина должна доказать способность проводить реформы. В предложении определено, что Еврокомиссия проведет первую оценку в конце 2022 года, однако для возобновления реформ в Украине должны завершиться боевые действия, поэтому срок может быть, и, скорее всего, будет продлен.

Среди прочего для сохранения статуса кандидата Киев должен завершить назначение уже избранного на конкурсе главы САП, провести конкурс главы НАБУ и т.д.