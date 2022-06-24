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США и дальше будут поддерживать Украину на ее пути в ЕС, - госпожа посол Бринк

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США и дальше будут поддерживать Украину на ее пути в ЕС, - госпожа посол Бринк
Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк поздравила украинцев с решением ЕС предоставить стране статус кандидата на вступление и пообещала поддержку Соединенных Штатов в реформах, необходимых для дальнейшей евроинтеграции.

Как передает Цензор.НЕТ, поздравление госпожа посол опубликовала в своем твиттере.

"Поздравляю Украину и ее народ с получением статуса кандидата на вступление в ЕС! Это решение отражает значительные достижения Украины в углублении европейской интеграции. США будут продолжать поддерживать Украину, которая проводит дальнейшие реформы для реализации европейских стремлений украинского народа", - отметила Бриджит Бринк.

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