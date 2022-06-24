США и дальше будут поддерживать Украину на ее пути в ЕС, - госпожа посол Бринк

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк поздравила украинцев с решением ЕС предоставить стране статус кандидата на вступление и пообещала поддержку Соединенных Штатов в реформах, необходимых для дальнейшей евроинтеграции.