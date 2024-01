США и дальше будут поддерживать Украину на ее пути в ЕС, - госпожа посол Бринк

Как передает Цензор.НЕТ, поздравление госпожа посол опубликовала в своем твиттере.

"Поздравляю Украину и ее народ с получением статуса кандидата на вступление в ЕС! Это решение отражает значительные достижения Украины в углублении европейской интеграции. США будут продолжать поддерживать Украину, которая проводит дальнейшие реформы для реализации европейских стремлений украинского народа", - отметила Бриджит Бринк.

(1/2) I congratulate Ukraine and its people on receiving EU candidate status! This decision reflects Ukraine’s significant achievements in deepening its European integration.