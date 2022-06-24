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В Херсоне ликвидировали одного из самых известных коллаборантов Савлученко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Неизвестные взорвали автомобиль, в котором находился Дмитрий Савлученко. Он погиб на месте.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Также информацию подтвердили российские государственные СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Взрыв раздался около 8 утра. Автомобиль охватило сильное пламя. Внутри находился один человек – сам Савлученко. Местные телеграм-каналы пишут, что в авто находились сдетонировавшие боеприпасы.

Дмитрий Савлученко известен своей антиукраинской деятельностью. Он был членом партий Медведчука и Шария, организовывал скандальные "пробеги победы". После оккупации Херсона был назначен "председателем правления семьи, молодежи и спорта ВГА Херсонской области".

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В Херсоне ликвидировали одного из самых известных коллаборантов Савлученко 01
В Херсоне ликвидировали одного из самых известных коллаборантов Савлученко 02
В Херсоне ликвидировали одного из самых известных коллаборантов Савлученко 03

В Херсоне ликвидировали одного из самых известных коллаборантов Савлученко 04

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