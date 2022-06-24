Народы Украины и Молдовы окончательно повернули в сторону западных ценностей, - премьер Эстонии Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас положительно оценила обретение Украиной и Молдовой статуса стран-кандидатов на вступление в Европейский союз.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ERR со ссылкой на пресс-службу правительства Эстонии.

По словам Каллас, Европейский Союз, Украина и Молдова сделали свой выбор в пользу демократии, свободы и достойного людей образа жизни.

"Открытие дверей в Европейский Союз для новых членов является самым главным геополитическим шагом вперед для этого региона после распада Советского Союза. Присоединение Украины и Молдовы не только означает окончательный поворот этих народов в сторону западных ценностей, но и демонстрирует упадок менталитета, который имеет место в России и Кремле, и его контроля за многими государствами и народами", - сказала премьер.

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Премьер-министр отметила, что Эстония была в числе главных сторонников Украины, и это подтвердил украинский президент Владимир Зеленский.

"Эстония как государство и ее представители очень много помогали Украине, поэтому для нас особенно важно, что Украина приобрела статус страны-кандидата", - сказала Каллас.

"Благодарю всех тех дипломатов, которые в последние месяцы приложили много усилий, чтобы это решение родилось, много работали ради этого и верили в Украину, Молдову и Грузию", - добавила премьер-министр.

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