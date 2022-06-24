Украинцев призывают не распространять никакой информации о продвижении наших войск на Херсонщине

СНБО и Генштаб ВСУ обратились к гражданскому населению, журналистам и лидерам общественного мнения. Их призвали не распространять информацию о передвижении наших бойцов в Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

"Мы сражаемся против коварного и, к сожалению, большого по численности врага. Поэтому перед тем, как что-то написать или сказать, просим взвешивать каждое слово, чтобы не причинить вреда и не создать инфоповод для пропаганды РФ. Сейчас призываем не распространять никакую информацию о продвижении наших войск и месте их расположения в Херсонской области!" - говорится в сообщении.

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В ЦПД подчеркнули, что сегодня только высшее военное руководство имеет полную информацию и может давать комментарии и прогнозы. Поэтому украинцев призывают соблюдать следующие правила: