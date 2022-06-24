Германия может национализировать "Северный поток-2", - Spiegel

Министерство финансов Германии планирует национализировать пролегающую по территории страны часть "Северного потока-2". Его могут использовать для СПГ-терминалов.

Об этом "деликатном плане" пишет издание Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации, полученной журналистами в министерстве экономики, после национализации немецкая часть "Северного потока-2" будет отрезана от остального газопровода. Далее его могут использовать для работы терминалов сжиженного природного газа, которые Германия планирует построить для отказа от поставок газа из России.

Spiegel отмечает, что как минимум один СПГ-терминал должен быть построен на побережье Балтийского моря, чтобы восточная и южная части страны (в частности, Бавария) могли получать сжиженный газ. "Пока эти регионы напрямую зависели от трубопроводов из империи Путина", – отмечает издание.

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