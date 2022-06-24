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Германия может национализировать "Северный поток-2", - Spiegel

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Германия может национализировать "Северный поток-2", - Spiegel
Министерство финансов Германии планирует национализировать пролегающую по территории страны часть "Северного потока-2". Его могут использовать для СПГ-терминалов.

Об этом "деликатном плане" пишет издание Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации, полученной журналистами в министерстве экономики, после национализации немецкая часть "Северного потока-2" будет отрезана от остального газопровода. Далее его могут использовать для работы терминалов сжиженного природного газа, которые Германия планирует построить для отказа от поставок газа из России.

Spiegel отмечает, что как минимум один СПГ-терминал должен быть построен на побережье Балтийского моря, чтобы восточная и южная части страны (в частности, Бавария) могли получать сжиженный газ. "Пока эти регионы напрямую зависели от трубопроводов из империи Путина", – отмечает издание.

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Топ комментарии

  • arye z.
    Как в знаменитом мультфильме про Крокодила Гену и Чебурашку - "Вот мы строили, строили, и наконец построили" или дуракам из Газпрома(читай, шире, из Кремля) вполне конкретно показали, что у дубины всегда два конца и замахиваясь одним, всегда рискуешь вторым получить по собственному лбу.
  • Диды Выпивали
    идет к тому, что если трахать засРашку всем коллективом, то месторождения газа и нефти бесплатно поделят между собой цивилизованные страны, а быдлоРУ будет работать на китайцев за Уралом.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
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