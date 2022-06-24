За 4 месяца оккупанты выпустили по Одесской области более 70 ракет, - прокуратура

За четыре месяца оккупанты выпустили по Одесской области более 70 ракет.

Такие данные приводит прокуратура области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал представителя Одесской ОВА Сергея Братчука.

Как отмечается, задокументировано 42 случая обстрелов российскими военными, из них 33 - ракетным оружием.

В результате ракетных ударов в Одесской области погибли 10 гражданских, среди которых один ребенок. Ранения получили 29 человек. Число погибших военнослужащих не разглашается.

Также сообщается, что в результате обстрелов повреждено имущество около 300 жителей области, полностью уничтожены 12 жилых домов и квартир.

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