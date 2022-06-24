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Киевлянин за 10 тыс. долларов делал "справку" волонтера для желающих незаконно уехать за границу мужчин

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Киевлянин за 10 тыс. долларов делал "справку" волонтера для желающих незаконно уехать за границу мужчин
Правоохранители разоблачили еще одну мошенническую схему для незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. Ее организовал 50-летний киевлянин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 50-летнему киевлянину по факту незаконной переправки граждан Украины призывного возраста через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Подозреваемый искал желающих незаконно пересечь государственную границу, разместив объявление в мессенджере "Телеграм".

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В частности, заручившись помощью подельников, мужчина предлагал изготовление справки о членстве в международной общественной организации и занятии волонтерской деятельностью с последующим внесением в специальную базу данных, которая дает право на пересечение государственной границы как волонтеру. Также злоумышленник предлагал изготовление документов о непригодности к несению военной службы.

Стоимость услуг составляла 10 тыс. долларов США.

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22 июня злоумышленника задержали на "горячем" при получении 4 тыс. долларов США за изготовленное удостоверение волонтера.

В настоящее время прокуратура сообщила задержанному о подозрении и направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к незаконной деятельности.

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Топ комментарии

  • krot_lub
    Лисому з кварталу хто довідку видав? Може він інвалід якийсь або слабоумний.
  • Nikolai Chizhevsky
    За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 50-річному киянину за фактом незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). а Портнову Мураеву Тищенку буде підозра при поверненні ?через які обставини війсковозабовязані покинули кордон або в розшук ?чи то інше?дожились за кордон такі гроші ще й ризикувати що арештують зроблять ворогом народа коли як Тишенки Мурави спокійно в Відні,зробили північну корею що люди готові такі гроші відавати коли спокійно виїїзжають Мураеви Портнови Тищенки не ховаючи через пункт пропуску
  • Вал Кочин
    Як там сертифікати з вакцинації? Чогось згадалось...
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