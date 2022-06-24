Киевлянин за 10 тыс. долларов делал "справку" волонтера для желающих незаконно уехать за границу мужчин

Правоохранители разоблачили еще одну мошенническую схему для незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. Ее организовал 50-летний киевлянин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

При процессуальном руководстве Голосеевской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 50-летнему киевлянину по факту незаконной переправки граждан Украины призывного возраста через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Подозреваемый искал желающих незаконно пересечь государственную границу, разместив объявление в мессенджере "Телеграм".

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В частности, заручившись помощью подельников, мужчина предлагал изготовление справки о членстве в международной общественной организации и занятии волонтерской деятельностью с последующим внесением в специальную базу данных, которая дает право на пересечение государственной границы как волонтеру. Также злоумышленник предлагал изготовление документов о непригодности к несению военной службы.

Стоимость услуг составляла 10 тыс. долларов США.

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22 июня злоумышленника задержали на "горячем" при получении 4 тыс. долларов США за изготовленное удостоверение волонтера.

В настоящее время прокуратура сообщила задержанному о подозрении и направила в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, которые могли быть причастны к незаконной деятельности.