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Песков о кандидатстве на членство в ЕС Украины и Молдовы: Главное, чтобы процессы не доставляли проблем РФ

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Песков о кандидатстве на членство в ЕС Украины и Молдовы: Главное, чтобы процессы не доставляли проблем РФ
В Кремле заявили, что вопрос предоставления статуса кандидатов в ЕС Украине и Молдове – это внутреннее европейское дело, "главное, чтобы эти процессы не приводили к большим проблемам в отношениях этих стран с Россией".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Во-первых, это конечно внутренние европейские дела. Для нас очень важно, чтобы все эти процессы не доставляли больше проблем нам и больше проблем в отношениях упомянутых стран с нами. Этих проблем и так достаточно", – отметил он.

Спикер президента России, развязавший полномасштабную войну в центре Европы, также отметил: главное, мол, "чтобы все это не приводило к дальнейшему ухудшению отношений России с ЕС, потому что они и так уже изрядно испорчены".

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Топ комментарии

  • Олександр Захаров 191bc5c5
    Нема росії- нема проблем.
  • Sophia-Maria Duglass
    Как раз Вас , Песков , повесят в Гааге ЗА ПРОБЛЕМЫ В УКРАИНЕ ‼️‼️‼️И над этим Украина активно работает
    ЧТОБЫ и духом российским не пахло в Европе ( в т ч и кровавой культурой)
  • Vladimir Vasilenko 3b525e06
    Кому ви нахрен всрались "Московия - Русь тайги, монгольская, дикая, звериная"(Толстой Л.Н.)

    щоб ви скоріше перегризли друг другу глотки нелюди
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