Сенат Чехии одобрил поправку, регулирующую жилье и выплату помощи украинским беженцам

Верхняя палата парламента Чехии одобрила поправку к закону, которая позволит и после отмены чрезвычайного положения регистрировать, обеспечивать жильем и выплачивать помощь украинским беженцам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Czech Radio.

Поправка передана на подпись президенту республики.

Таким образом, министерства и другие государственные учреждения смогут и после отмены чрезвычайного положения выделять здания для размещения беженцев из Украины. Края и населенные пункты будут обязаны предоставлять беженцам жилье. Система регистрации будет действовать в том же режиме, что и раньше.

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По прошествии полугода проживания в стране на основании визы временной защиты беженцы будут иметь право на получение дотации в размере жизненного минимума: 4250 крон в месяц на взрослого и 3050 крон на ребенка.

Как известно, в связи с миграционным кризисом, вызванным потоком беженцев из Украины после вторжения российской армии, Чехия ввела чрезвычайное положение. 30 июня срок действия чрезвычайного положения истекает.

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