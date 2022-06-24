Разоблачена агентурная сеть ГРУ РФ, в которую входил нардеп Деркач, - СБУ. ВИДЕО

Служба безопасности разоблачила агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ (известно как ГРУ), которая должна была помогать врагу в захвате Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В нее, в частности, входил народный депутат Андрей Деркач, который, по данным следствия, курировал создание ряда частных охранных предприятий в разных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины.

По инициативе СБУ в отношении народного депутата генеральным прокурором начато досудебное расследование.

Оперативная разработка сети велась давно, но окончательно СБУ нейтрализовала ее в начале войны, задержав бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова. Собственно, он, как негласный сотрудник ГУ ГШ РФ с позывным "Ветеран", был связным и финансовым курьером между спецслужбами РФ и Деркачем.

По словам Колесникова, Деркач был завербован в 2016 году. С ним лично работало высшее руководство ГРУ – начальник управления Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.

Нардеп, в частности, получал средства от ГУ ГШ РФ для создания частных охранных структур, которые враг планировал использовать для захвата Украины. На реализацию своих планов ГРУ выделяло по 3-4 миллиона долларов США раз в несколько месяцев. Как свидетельствуют материалы следствия, значительная часть этих средств осела в карманах Деркача.

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Сам Колесников после задержания пошел на сделку с обвинением и дал много интересных показаний. В мае суд уже вынес ему приговор по делу о государственной измене. Он рассказал подробности деятельности сети и отведенную ей роль в подготовке к полномасштабной войне.

"При входе войск, когда будет понятно, что города сдаются, эти ЧОПы ("частные охранные предприятия" - Ред.) должны были обеспечивать прохождение техники, садиться на броню с российскими флагами, и таким образом обеспечивать мирный вход в города", - детализирует Колесников.

Также Колесников рассказал, что ГРУ при захвате столицы планировало использовать две бригады спецназа и силы спецопераций, которые должны были зайти с территории Беларуси. Оттуда - быстро продвинуться в Киев, захватить Правительственный квартал и собрать вече в Верховной Раде, которое проголосовало бы за создание нового правительства. Однако эти планы были полностью разрушены украинскими защитниками.

СБУ продолжает оперативно-следственные меры по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к разветвленной агентурной сети.