Новости • Война

Враг захватил Горское в Луганской области

14 54074
Враг захватил Горское в Луганской области
В окрестностях еще идут локальные бои, но враг захватил Горскую громаду Луганской области. Там остаются около 4 тысяч мирных жителей.

Об этом в эфире "Еспресо" рассказал глава военной администрации Горской громады Алексей Бабченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.нет".

"К сожалению, по состоянию на восемь утра Горская громада полностью оккупирована. Идут незначительные локальные бои в окрестностях, но враг зашел, несмотря на то, что в районе Золотого был крепкий и надежный укрепрайон, второй эшелон которого мы начали строить еще в начале большой войны", – сказал Бабченко.

Он сообщил, что прорыв был совершен по направлению Орехово – Тошковка. Оккупанты заходили с двух сторон: одна часть зашла в тыл (Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка), а другая часть двинулась в направлении Горского и Золотого.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россия авиацией уничтожает все дороги и мосты на Лисичанск, - Гайдай. ВИДЕО+ФОТО

По словам Бабченко, сейчас россияне устраивают оккупационный режим в Горской громаде. Там остаются около 4000 человек, эвакуация и доставка гуманитарной помощи невозможны еще со вторника, поскольку все дороги уже были неподконтрольны или простреливались.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ivan Pidbujpata
    життя гаших воїнів дійсно важливе! їм ще треба буде захищати ті території де народонасєлєніє вважає себе українцями і буде стріляти в спину і партизанити...чого не скажеш про бамбас
  • max ...
    Техніку вивели ще тиждень тому. Залишалось пару рот, по ночам по полям виходили. Хлопці за весь час знищили мінімум 5бтг рагулів московських. Це мається на увазі район гірський. Не слухайте кацпчиків які тут ошиваються.
  • Victor Frey
    видно стратегічні здібності генералісімуса Безуглої (Безмозглої). Кухарка може управляти державою, а лікарка-терапевт цілою Армією
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости