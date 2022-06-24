Враг захватил Горское в Луганской области

В окрестностях еще идут локальные бои, но враг захватил Горскую громаду Луганской области. Там остаются около 4 тысяч мирных жителей.

Об этом в эфире "Еспресо" рассказал глава военной администрации Горской громады Алексей Бабченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лига.нет".

"К сожалению, по состоянию на восемь утра Горская громада полностью оккупирована. Идут незначительные локальные бои в окрестностях, но враг зашел, несмотря на то, что в районе Золотого был крепкий и надежный укрепрайон, второй эшелон которого мы начали строить еще в начале большой войны", – сказал Бабченко.

Он сообщил, что прорыв был совершен по направлению Орехово – Тошковка. Оккупанты заходили с двух сторон: одна часть зашла в тыл (Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка), а другая часть двинулась в направлении Горского и Золотого.

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По словам Бабченко, сейчас россияне устраивают оккупационный режим в Горской громаде. Там остаются около 4000 человек, эвакуация и доставка гуманитарной помощи невозможны еще со вторника, поскольку все дороги уже были неподконтрольны или простреливались.