Путин хочет сделать "новый Грозный" в крупных городах Украины, - Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что глава Кремля Владимир Путин не заинтересован в мирных переговорах с Украиной, а хочет уравнять с землей украинские города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, Путин не планирует пока садиться за стол переговоров, а хочет пойти по сценарию уничтожение, как было в Чечне.

"Путин не воспринимает всерьез мирные переговоры. Он хочет удвоить ставку и сделать Грозный в больших городах Украины", - заявил Джонсон.

Глава британского правительства назвал действия руководства России "трагической ошибкой".

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"Но это то, что он, кажется, делает в этот момент", - добавил премьер.

Напомним, ранее Борис Джонсон заявил, что мир не должен идти на уступки Путину, поскольку это может привести к катастрофе.

Также глава правительства Великобритании считает, что война в Украине перешла на стадию истощения.