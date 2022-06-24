Если Украина вступит в ЕС через 7 лет - это очень хорошо, - Офис по координации евроинтеграции

Для вступления в ЕС Украине нужно имплементировать большой массив европейского законодательства. Хорошо, если это удастся сделать в течение семи лет.

Об этом в эфире телемарафона сказала гендиректор Правительственного офиса по координации евроинтерации Наталья Форсюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

На вопрос о том, есть ли шансы для Украины стать членом ЕС уже в следующем, 2023 году, Форсюк ответила так: "Считаю, что нет. Это невозможно процедурно. Не потому, что Украина не справится. По анализу, семь лет – это очень хорошо. Я думаю, что выходить надо из этого", - заявила она.

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Форсюк пояснила, что процедура вступления в ЕС будет продолжительной, поскольку необходимо выполнить рекомендации по выводу Еврокомиссии. Гендиректор Правительственного офиса подчеркнула, что у Украины есть прогресс, то есть все эти условия только нужно выполнить, а не начинать что-то заново.

Форсюк отметила, что после предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС страны союза должны поддержать открытие переговоров с Украиной, а Киев — начать имплементировать законодательство Евросоюза, что является длительной процедурой.

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"Раньше этого времени – очень маловероятно из-за того огромного количества законодательства, которое нам нужно не только принять, но и имплементировать в нашу повседневную жизнь. То есть мы должны полностью жить по законам Европы – экономически, политически, судебно. Это не может произойти за год", – подчеркнула Форсюк.