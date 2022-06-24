Германия надеется на ежедневный экспорт украинского зерна уже с июля, - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок надеется, что уже в июле зерно можно будет ежедневно экспортировать из Украины, если найти альтернативные маршруты.

Как передает Цензр.НЕТ, об этом сообщает Bild.

"Учитывая российскую захватническую войну, речь идет о поиске постоянных альтернативных маршрутов для экспорта из заблокированного Одесского порта", - отметила Бербок.

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Она добавила, что одной из возможностей является сухопутный маршрут через Румынию и внутреннее судоходство через Дунай.