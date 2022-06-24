Рашисты на оккупированных территориях похищают родственников украинских военных, в том числе детей, - ГУР
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день большинство подобных случаев фиксируется на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. При этом похищают как взрослых родственников (в том числе женщин и людей пожилого возраста), так и детей.
К сожалению, базы данных украинских граждан попадают в руки рашистов при захвате административных зданий или с помощью коллаборантов-предателей", - говорится в сообщении.
В дальнейшем россияне могут связываться с военнослужащими и требовать прибыть на оккупированные территории в обмен на безопасность родных.
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В ГУР отметили, что ни один из этих случаев не остается без внимания государства. Украина борется за каждого своего гражданина.