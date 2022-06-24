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Рашисты на оккупированных территориях похищают родственников украинских военных, в том числе детей, - ГУР

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Рашисты на оккупированных территориях похищают родственников украинских военных, в том числе детей, - ГУР
Случаи похищения родственников украинских военных на временно оккупированных территориях приобретают системный характер. В частности, недавно стало известно, что оккупанты взяли в заложники нескольких детей очередного украинского военнослужащего.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день большинство подобных случаев фиксируется на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. При этом похищают как взрослых родственников (в том числе женщин и людей пожилого возраста), так и детей.

К сожалению, базы данных украинских граждан попадают в руки рашистов при захвате административных зданий или с помощью коллаборантов-предателей", - говорится в сообщении.

В дальнейшем россияне могут связываться с военнослужащими и требовать прибыть на оккупированные территории в обмен на безопасность родных.

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В ГУР отметили, что ни один из этих случаев не остается без внимания государства. Украина борется за каждого своего гражданина.

Топ комментарии

  • A San
    росія - найбільша міжнародна терористична організація
  • Super Gut
    А пам'ятаєте той славетний пост рашиста і друга Ze - портнова, який після перемоги преZEдента озвучив плани по складанню списків тих з проукраїнських громадян, кого саджатимуть, вбиватимуть і тд. Так от, цей список у дії.
  • Ан Мур
    Припустимо, з Херсонської, Запорізької та інших окупованих територій, які потрапили під окупацію в перші три-чотири-п'ять днів повномаштабного касапського вторгнення 24/02 - виїхати одразу було психологічно і фізично неможливо. Тим більше: пригадайте, як верщук, смаглюк та інші урядові курви тоді переконували населення нікуди не їхати, залишатися на місці проживання... Повірили багато хто...
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