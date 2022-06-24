В парламенте Финляндии заявили, что газопровод "Северный поток - 1" должен быть остановлен

Европа не может быть зависима от страны, которая не уважает международный правопорядок и должна покончить с зависимостью от российских энергоресурсов. Это включает и остановку российского газопровода "Северный поток – 1".

Об этом в комментарии Guildhall заявил депутат парламента Финляндии, член комитета по вопросам обороны Андерс Адлеркройц, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже весьма давно стало очевидным, что энергетика для России – это больше чем бизнес и источник доходов. Она использовала свою власть над энергопотоками и ранее, что было видно при принятии решений в отношении газопровода "Северный поток – 2". Тогда я критиковал это решение, но многие страны не хотели тогда рассматривать проблему иначе чем в экологическом разрезе. Жестокое нападение на Украину привело к быстрой смене мнений в этом вопросе", — заявил политик.

"Все просто, мы не можем зависеть от страны, которая не уважает международный правопорядок. Европа должна покончить с зависимостью от российских энергоресурсов любых типов. Это включает в себя и закрытие "Северного потока – 1", — подытожил Андрэс Адлеркрейц.

Ранее, руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк заявил, что Европа в любой момент может отказаться от газопроводов, идущих в обход Украины. Он подчеркнул, что газопровод "Северный поток — 1" должен быть немедленно остановлен до вывода российских войск из Украины, это также будет гарантией того, что РФ не остановит поставки газа через Украину.

С призывами остановить российский газопровод "Северный поток-1" выступили также другие депутаты Европейского парламента от Германии, Франции и Нидерландов, а также парламентарии в ряде европейских столиц, в том числе в Берлине.

Представитель Германии в Европарламенте, член Христианско-демократического союза Германии Михаэль Галер заявил, что ЕС не должен отдавать РФ прерогативу в вопросе поставок газа, так как уже ряду стран Россией были остановлены поставки, и должен в одностороннем порядке остановить российский трубопровод "Северный поток-1".

Депутат Европейского парламента от Франции Рафаэль Глюксманн заявил, что "Северный поток — 1" был построен в рамках подготовки к тем агрессивным действиям РФ в Европе, которые сейчас происходят, а также для усиления зависимости ЕС от России и ухода от зависимости от транзита через Украину и Беларусь. Глюксманн также заявил, что газопровод "Северный поток-1" должен быть остановлен, а Европа прийти к полному энергетическому эмбарго в отношении России, включая газ.

Представитель Нидерландов в Европарламенте Софи инт Велд (партия D66/группа "Обновляя Европу" заявила, что в краткосрочной перспективе Европа должна быть полностью освобождена от российского газа и нефти. Она подчеркнула, что импорт газа через газопровод "Северный поток-1" должен быть ограничен в кратчайшие сроки, а все поставляемые энергоресурсы должны быть обложены высокими тарифами.

В свою очередь депутат Бундестага от "Зеленых" Робин Вагнер отметил, что Германия уже ведет работу для достижения независимости от российского газа, строя терминалы СПГ (сжиженного природного газа) и заключая новые контракты поставок. По его словам, целью Германии должна стать скорейшая остановка импорта газа через "Северный поток-1".

В Сенате Франции сенатор Гийом Гонтар заявил, что международное сообщество должно продолжать давление на Россию всему возможными способами несмотря на ущерб для экономики западных государств. По его словам, пока Европа зависима от российского газа у Кремля остается инструмент давления и российский газопровод "Северный поток-1" должен быть остановлен.

В парламенте Великобритании, член Палаты Лордов Мехнад Десаи заявили, что одним из инструментов, который может и должен использовать Европейский Союз для остановки войны России против Украины и обеспечения неприкасаемости украинских границ является остановка газопровода "Северный поток-1".

Также, глава комитета по иностранным делам Парламента Эстонии Марко Михельсон отметил, что сохранение газового транзита через Украину является целесообразным инструментом упреждения эскалации военных действий в Европе. Он также считает, что Европейский Союз должен покончить с зависимостью от российских энергоресурсов, газопровод "Северный поток — 1" должен быть остановлен.