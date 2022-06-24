Новости

В Мариуполе московский патриархат работает как полноценное ФСБ, - Андрющенко. ФОТО

9 41228
В Мариуполе московский патриархат работает как полноценное ФСБ, - Андрющенко. ФОТО
В Мариуполь приехала делегация московского патриархата: коллаборантам приказали как можно быстрее восстановить церкви, храм УПЦ - снести или переработать под стандарты РПЦ, а местным попам - увеличить количество молебнов в защиту российского войска и усилить пропаганду через молитвы "по невинно убиенным".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Религия на службе оккупантов. Вчера в город приехала большая делегация московского патриархата с инспекцией. Большой кортеж попов и военной охраны. Их провезли по церквям (которые почти не пострадали - понятно почему). Была отдельная экскурсия в Драмтеатр. Непублично. Просто из-за любопытства гостей", - сказано в сообщении.

В Мариуполе московский патриархат работает как полноценное ФСБ, - Андрющенко 01

Андрющенко рассказал, что коллаборантам выдали указания: в первую очередь - восстановить храмы и усилить количество молебнов в защиту российского войска. Местные попы должны усилить пропаганду через молитвы по невинно убиенным "украинскими военными".

Также отдельно должны как можно быстрее принять решение о Храме УПЦ Петра Могилы. Вариантов два – снести или переделать под каноны РПЦ.

"Московский патриархат продолжает работать как полноценное ФСБ. Поэтому может уже пора окончательно отправить его за ОПЗЖ и военным кораблем официально?" - заключает Андрющенко.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Так рпц і є фсб...
  • Алексей Королевский 40f6fcd3
    Далеко ходить не надо "Киевско-печерская лавра"
  • Alex Dev d4763325
    Я вже казав, треба РПЦ визнати екстремістською організацією і заборонити її.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости