Ждал "новую власть" в Киеве. СБУ завершила досудебное расследование в отношении пророссийского пропагандиста
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.
"Досудебным следствием установлено, что администратор сети антиукраинских информационных ресурсов создал аккаунты в социальных сетях и мессенджерах. Общая аудитория их насчитывала более 350 тысяч пользователей. На подконтрольных ресурсах злоумышленник размещал материалы, в которых оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, прославлял российские оккупационные войска и обвинял страны-партнеры в распространении фейков о событиях в нашем государстве.
В мессенджерах предателя сотрудники спецслужбы обнаружили переписку с гражданами РФ, где он выражает поддержку российской агрессии и надежду на установление в Киеве "новых властей", - говорится в сообщении.
В ходе обыска по месту жительства злоумышленника в Соломенском районе столицы правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, с которых осуществлялось администрирование пропагандистских сетей и велась переписка с российскими абонентами. Обвинительный акт направлен в суд.
Фигуранту грозит лишение свободы сроком до трех лет.