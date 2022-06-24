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Ждал "новую власть" в Киеве. СБУ завершила досудебное расследование в отношении пророссийского пропагандиста

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Ждал "новую власть" в Киеве. СБУ завершила досудебное расследование в отношении пророссийского пропагандиста
Следователи Службы безопасности Украины завершили досудебное расследование по уголовному производству, фигурант которого вел пророссийскую деятельность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области.

"Досудебным следствием установлено, что администратор сети антиукраинских информационных ресурсов создал аккаунты в социальных сетях и мессенджерах. Общая аудитория их насчитывала более 350 тысяч пользователей. На подконтрольных ресурсах злоумышленник размещал материалы, в которых оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины, прославлял российские оккупационные войска и обвинял страны-партнеры в распространении фейков о событиях в нашем государстве.

В мессенджерах предателя сотрудники спецслужбы обнаружили переписку с гражданами РФ, где он выражает поддержку российской агрессии и надежду на установление в Киеве "новых властей", - говорится в сообщении.

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В ходе обыска по месту жительства злоумышленника в Соломенском районе столицы правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, с которых осуществлялось администрирование пропагандистских сетей и велась переписка с российскими абонентами. Обвинительный акт направлен в суд.

Фигуранту грозит лишение свободы сроком до трех лет.

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Топ комментарии

  • Светлана Круп
    Сколько-сколько? 3 года? Они там с дуба упали? Это во время войны? Да его расстрелять на хрен и забыть.
  • Oleksandr Pohribnyi
    А що слуги народу чи ОПЗЖ не вели проросійську діяльність (наприклад, Бужанський, Шуфрич і багато інших). Ну я розумію, що тепер знайти ОПЗЖистів буде важко, оскільки вони змінили назву.
  • Виталий Головченко
    всього 3 роки?
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