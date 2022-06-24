Существенные проблемы с логистикой заставляют нас сокращать производство, – гендиректор Запорожстали Мироненко

Из-за значительных проблем с логистикой и затоваренность железнодорожных переходов запорожские металлургические предприятия вынуждены рассматривать варианты с сокращением производства. Пока же запорожские предприятия работают на 50% мощности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал генеральный директор металлургического завода Запорожсталь Группы Метинвест Александр Мироненко.

"Проблемы с логистикой не решены. У нас есть существенные проблемы с отгрузкой нашей продукции к клиентам в ЕС. Все наши маршруты до войны проходили через порты, но пока они недоступны. Сейчас у нас существенное затоваривание на пограничных переходах на западе Украины. Это все заставляет нас рассматривать вариант с сокращением производства, потому что нашу продукцию просто нельзя переправить через границу", – пояснил Мироненко.

По его словам, сейчас руководители предприятий делают все от них зависящее, чтобы сохранить объемы экспорта и притока валюты в страну, в частности – предоставляют дополнительно свою технику для перегрузки продукции на границе с ЕС. Также совместно с Кабмином ищут пути решения логистической проблемы. Однако пока это решение отсутствует.

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"Сейчас все наши предприятия в Запорожье работают на 50% своей мощности. Часть персонала, соответственно, также находится в вынужденном простое – мы не можем задействовать всех работников на половине мощностей. Для того чтобы возобновить работу на полную мощность, нам необходимо решить проблемы с логистикой", - резюмировал Мироненко.

Как известно, Украина ежедневно теряет $170 млн из-за блокады портов. По оценкам инвесткомпании Dragon Capital, в 2022 году ВВП Украины упадет на 30% при затяжной войне до конца года, а при перемирии и возможном открытии портов – на 22-25%. Укрзализныця не справляется с объемами перевозок в первую очередь из-за узких пограничных переходов: общая суточная способность "Укрзализныци" и компаний сопредельных стран по перестановке подвижного состава с колясок колеи ширины 1520 мм (Украина) на тележки 1435 мм (ЕС) составляет 175 вагонов. По сути это лишь три полноценных поезда с грузами, что очень мало, учитывая объемы украинского экспорта.