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Атрошенко по поводу запрета ему командировки в Польшу: такие поступки унижают Украину

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Атрошенко по поводу запрета ему командировки в Польшу: такие поступки унижают Украину
Не выпускать мэра на подписание соглашения о сотрудничестве с польским муниципалитетом, в то время как президент призывает усиливать сотрудничество с международными партнерами, это глупо.

Об этом городской голова Чернигова Владислав Атрошенко заявил в интервью изданию "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По мнению мэра Чернигова, подобные действия дискредитируют Украину и Президента.

"20 июня президент Жешува подписал соглашение о сотрудничестве с Черниговом. К сожалению, я не смог присутствовать там из-за внутренних политических преград. Но, надеюсь, они пройдут быстро, как простуда. Ибо, когда Президент Украины призывает мэров более активно сотрудничать со странами-партнерами, и при этом мэра города, открыто поддерживающего Президента, и едет заграницу ради привлечения помощи на восстановление города, а его не выпускают, это – полная бессмыслица. Я уверен, что Президенту об этом не было известно. И если он об этом узнает, то ребята, которые это делают, получат, простите, по ж*пе. Поскольку такие поступки унижают Украину и дискредитируют Президента", - подчеркнул Атрошенко.

Мэр также ответил на вопрос, что сказал бы Президенту, если бы встречался с ним в ближайшее время.

"Президент Зеленский может рассчитывать в войне с Россией на мэра города Чернигова и на смелых, отчаянных, патриотических черниговцев. Господин Президент, Вы не позволили врагу захватить Украину, не позволяйте подчиненным ее унижать и дискредитировать Вас", - сказал Атрошенко.

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Он также отметил, что личное общение является важным условием для подписания соглашений о сотрудничестве и привлечении инвесторов.

"В Польше очень удивились. Неприятно удивились. А еще топ-медиа Польши об этом написали громко. Получилось очень некрасиво. В будущем таких ситуаций следует избегать. Они вредят стране. Ведь ни начало отношений, ни договоренности о помощи городу не достигаются в онлайн режиме, или путем электронной переписки. От слова "вообще". Почти на всех этапах требуется личный контакт", - подытожил Атрошенко.

Напомним, 20 июня пограничники запретили мэру Чернигова Владиславу Атрошенко командировку в Польшу без объяснения причин. Поездка предполагала подписание соглашения о сотрудничестве с польским городом Жешув.

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Топ комментарии

  • Владимир Сухов e5dee246
    Атрошенко має рацію
  • HellriserUA Gamer
    Мер Чернігова дуже заможна людина у якої ве є. Але під час наступу русні на місто, вн всав на його захист. Саме він оголосив велику грошову нагороду за ворожі трофеї, та насправді її виплачував зі своєї кишені. Так є до нього батато питань як він став багатим...
    Але він точно має право поїхати по справах за кодон, адже повернеться однозначо.

    От москальский сепар женя червоненко, а в народі просто червонець кучмівській кідала з під готелю "Дністер", чомусь вільно їздить в ресторан у Варшаву.
  • Evgen Karpenko
    Да! Да! Зелений не в "курсі", це оточення його підставляє... тьфу млять!
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