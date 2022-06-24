Атрошенко по поводу запрета ему командировки в Польшу: такие поступки унижают Украину

Не выпускать мэра на подписание соглашения о сотрудничестве с польским муниципалитетом, в то время как президент призывает усиливать сотрудничество с международными партнерами, это глупо.

Об этом городской голова Чернигова Владислав Атрошенко заявил в интервью изданию "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По мнению мэра Чернигова, подобные действия дискредитируют Украину и Президента.

"20 июня президент Жешува подписал соглашение о сотрудничестве с Черниговом. К сожалению, я не смог присутствовать там из-за внутренних политических преград. Но, надеюсь, они пройдут быстро, как простуда. Ибо, когда Президент Украины призывает мэров более активно сотрудничать со странами-партнерами, и при этом мэра города, открыто поддерживающего Президента, и едет заграницу ради привлечения помощи на восстановление города, а его не выпускают, это – полная бессмыслица. Я уверен, что Президенту об этом не было известно. И если он об этом узнает, то ребята, которые это делают, получат, простите, по ж*пе. Поскольку такие поступки унижают Украину и дискредитируют Президента", - подчеркнул Атрошенко.

Мэр также ответил на вопрос, что сказал бы Президенту, если бы встречался с ним в ближайшее время.

"Президент Зеленский может рассчитывать в войне с Россией на мэра города Чернигова и на смелых, отчаянных, патриотических черниговцев. Господин Президент, Вы не позволили врагу захватить Украину, не позволяйте подчиненным ее унижать и дискредитировать Вас", - сказал Атрошенко.

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Он также отметил, что личное общение является важным условием для подписания соглашений о сотрудничестве и привлечении инвесторов.

"В Польше очень удивились. Неприятно удивились. А еще топ-медиа Польши об этом написали громко. Получилось очень некрасиво. В будущем таких ситуаций следует избегать. Они вредят стране. Ведь ни начало отношений, ни договоренности о помощи городу не достигаются в онлайн режиме, или путем электронной переписки. От слова "вообще". Почти на всех этапах требуется личный контакт", - подытожил Атрошенко.

Напомним, 20 июня пограничники запретили мэру Чернигова Владиславу Атрошенко командировку в Польшу без объяснения причин. Поездка предполагала подписание соглашения о сотрудничестве с польским городом Жешув.

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