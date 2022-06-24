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В Раде предлагают запретить на законодательном уровне выезд за границу мужчин во время военного положения

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В Раде предлагают запретить на законодательном уровне выезд за границу мужчин во время военного положения
В Верховной Раде предлагают на законодательном уровне запретить выезд за границу мужчин 18-60 лет во время военного положения.

Об этом говорится в законопроекте №7484, зарегистрированном на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

Документ внесен в парламент тремя депутатами от фракции "Слуга народа" - Михаилом Лабой, Алексеем Кузнецовым и Анатолием Остапенко, и предлагает законодательно закрепить ограничения на выезд за границу мужчин призывного возраста во время военного положения (ранее запрет содержался только в президентском указе).

Соответственно, предлагают добавить в Закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезде в Украину граждан Украины" новую статью.

В ней будут прописаны ограничения на выезд для мужчин 18-60 лет, и исключения.

Читайте: С начала войны почти 5 тысяч военнообязанных мужчин пытались незаконно уехать из Украины, - ГНСУ

Топ комментарии

  • Diogen Gdl
    З винятками на кшалт Євгена Кошового і Ко. Бо вони інша каста.
  • Cliff Sunny
    Зеленые твари.
    Снимите 50+ тыс вооруженных и экипированных погранцов/таможенников с границ ЕС и в бой!!!
    Миллионы чиновников с гос бюджета снимайте и в бой!!!
  • Paul Foxen
    це щоб любителі обирати по приколу змогли насолодитись сповна Гумором
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