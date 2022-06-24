Российского пропагандиста Кеосаяна признают персоной нон-грата в Казахстане

Министерство иностранных дел Казахстана начало процесс присвоения российскому пропагандистку Тиграну Кеосаяну, мужу главы RT Маргариты Симоньян.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД страны Айбек Смадиаров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

"Мы в тот же день запустили процесс включения Кеосаяна в список нежелательных для въезда в нашу страну. В дипломатической практике мы иногда применяем такое", - сообщил пресс-секретарь.

На вопрос о том, какие именно слова Кеосаяна, по мнению МИД, были оскорбительными, Смадияров ответил: "Все слова, тон, содержание слов и вообще его слова, сказанные в адрес Казахстана и казахов".

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24 апреля на ютуб-канале Кеосаяна появилось видео, в котором он угрожает Казахстану из-за отказа провести в этом году парад на 9 мая. Пропагандист на видео говорит, что с Казахстаном может произойти то же, что и с Украиной, и заявляет, что "ответственным лицам" России, по его мнению, следует "пересмотреть уровень взаимоотношений".

В ответ казахский общественный активист Арман Шураев заявил Кеосаяну, что все казахи поддерживают Украину и будут встречать победу со слезами на глазах. Он также призвал пропагандиста Кеосаяна попробовать с оружием в руках вернуть Армении Нагорный Карабах, а затем угрожать казахам.