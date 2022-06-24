Россия не препятствует вывозу украинского зерна, - Путин

Россия не мешает вывозу украинского зерна и готова обеспечить свободный проход судов.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки, скажем, через черноморские порты", - сказал Путин, выступая на встрече "БРИКС плюс" в формате видеоконференции.

Президент РФ в очередной раз заявил, что украинское зерно вроде бы глобально не влияет на мировой рынок зерна.

"Я уже публично много раз заявлял и хочу еще раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой страны и готова обеспечить свободный проход судов с зерном в международные воды, если, конечно, украинские военные разминируют порты отгрузки и близлежащую акваторию", – сказал глава государства-агрессора.

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