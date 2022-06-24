Россияне пытаются окружить украинские войска в районе Лисичанска, - Минобороны

Войска врага пытаются окружить защитников Украины в районе Лисичанска на Луганщине, сформировав "котел".

Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Самыми горячими участками фронта остаются населенные пункты на южном и юго-восточном направлениях от Северодонецка. Противник значительно увеличил количество авианалетов. Враг стремится установить полный контроль над Северодонецком, ведет наступательные действия, чтобы попытаться окружить наши войска в районе Лисичанска и блокировать основные" – проинформировал представитель Минобороны.

Он сказал и о том, что в результате ударов по Лисичанску и окрестным селам было разрушено огромное количество зданий. Под огнем находятся и такие населенные пункты, как Боровское, Верхнекаменка, Николаевка, Белая Гора.

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Мотузяник подчеркнул, что противник продолжает ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры Украины.

"В частности, нанесены ракетные удары по объектам в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Луганской и Донецкой областях, в том числе крылатыми ракетами типа Х-59, а также Оникс", - уточнил он.

Под постоянным артиллерийским огнем российских захватчиков находятся украинские подразделения в Харьковском направлении.

Спикер Минобороны пояснил, что таким образом противник пытается помешать выходу ВСУ на госграницу и в тыл группировки войск России, действующей на Славянском направлении.

"Любой ценой враг стремится удержать захваченные им рубежи. С этой целью активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп. Также наша разведка фиксирует накопление сил и средств инженерных подразделений оккупантов в районе населенного пункта Большой Бурлук", - отметил Мотузяник.

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Комментируя ситуацию на Николаевском направлении, спикер отметил, что при поддержке армейской авиации противник наносил массированные артиллерийские удары в районах населенных пунктов Белая Криница, Любомировка, Степная Долина, Посад-Покровское, Киселевка, Благодатное и Великое Артаково.

На Криворожском направлении, уточнил представитель МОУ, агрессор ведет контрбатарейную борьбу с помощью РСЗО "Ураган", а также обстреливал объекты транспортной инфраструктуры в районе населенного пункта Апостолово.