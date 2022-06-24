ЕС предоставит Украине 9 млрд евро помощи, - премьер-министр Польши Моравецкий

Евросоюз предоставит 9 млрд евро помощи Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Этот исторический момент и язык сегодняшних выводов долгое время отвергались. Мы изменили это со многими странами. Украина находится в состоянии войны, и ей нечем платить за многие общественные услуги, поэтому мы одобрили выделение 9 млрд евро как помощь", - сказал Моравецкий.

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