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Кабмин запустил программу для желающих перейти в IT

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Кабмин запустил программу для желающих перейти в IT
Кабинет Министров Украины запустил государственную программу для украинцев, желающих перейти в IT.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Как заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, запускается программа "Старт в IT".

Это программа стипендий в размере до 30 тысяч гривен для обучения и получения навыков младшего разработчика, дата-аналитика или графического дизайнера. Средства могут быть потрачены только на оплату школы или курсов, которые определит Министерство цифровой трансформации.

В целом государство позволит начать карьеру в IT для 60 тысяч украинцев.

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Общий бюджет программы составляет 1,8 млрд. грн. Эта программа не для студентов и не для ИТ-специалистов. Эта программа для людей, имеющих предыдущий опыт работы, но сейчас, например, эту работу потеряли или находятся в простое и хотят овладеть новыми навыками для новой карьеры.

"Государство предоставляет такую возможность. IT-шники за последние годы стали настоящим средним классом в Украине, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы их количество только увеличивалось", - сказал премьер-министр.

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Топ комментарии

  • Артем Костюк
    блин ну вот мы и докатились до уровня Индии - там тоже вместо института достаточно было закончить "курсы". Всякий, кто видел индусский говнокод, меня поймет.

    А дальше шо будет, хотите расскажу? Дальше бизнес уйдет из Украины точно так же, как он ушел из Индии, ушел в те страны, где всякие держпосадовци еще не заметили айтишников. Лет 15 назад такой страной была Украина. Вот всё, за шо берется "регулировать" держава - всё обречено.

    Рынок - это очень хрупкая, тонко сбалансированная система. Нельзя совать в неё свои волосатые руки...
  • Ivan Pidbujpata
    уряд не хоче збудувати завод з виробництва снарядів...
  • Randall Flag da70119e
    IT-шніком бути дано не кожному. Для цього треба мати здібності до математики. Гуманітарям там робити нема чого. Та й навіть якщо трапиться диво і ви чомусь таки навчитесь, це не означатиме, що вам гарантована кар'єра у IT і величезні заробітки. Можете затрягнути на рівні посереднього джуніора і на цьому все закінчиться.
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