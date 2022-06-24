Украина и Молдова договорились возобновить железнодорожное сообщение в обход Приднестровья на участке Березино–Басарабяска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Благодаря реализации этого проекта Украина получит дополнительные логистические возможности для экспорта/импорта продукции через порты Румынии.

"Благодаря развитию железнодорожного сообщения с Молдовой мы значительно увеличим экспортно-импортный потенциал Украины, в том числе в Дунайские порты. В ближайших планах - ремонт существующего и строительство нового пути между пунктом Джурджулешты на украинско-молдавской границе и румынским портом Галац. Новый и отремонтированный путь создаст дополнительный логистический маршрут для торговли Украины, что выгодно и нашим молдавским и румынским коллегам, которые могут существенно увеличить свою транзитную роль", – прокомментировал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Движение на участке Березино–Басарабяска, протяженность которого составляет 22 км, было приостановлено в 1999 году.

Читайте также: Кубраков оценил стоимость перехода на евроколею