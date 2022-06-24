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Кабмин разрешил на время военного положения строить индивидуальное жилье без получения строительного паспорта

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Кабмин разрешил на время военного положения строить индивидуальное жилье без получения строительного паспорта
Кабинет Министров разрешил на время военного положения и в течение года после него строить индивидуальные дома и хозяйственные постройки без получения строительного паспорта застройки земельного участка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его данным, условие действует для индивидуального, садового, дачного жилья не выше двух этажей и площадью до 500 кв. м.

Строительство таких домов должно осуществляться в соответствии с градостроительной документацией на местном уровне, а при ее отсутствии – согласно целевому назначению земельного участка.

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Топ комментарии

  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Может быть вы и правы.
    В октябре скорей всего война закончится. И если не запасут газа на сезон, то могут пригодится☝

    Юхло получит: 1) укрепленнную Украину полностью аникацапскую. 2)Финляндию и шведов в нато. 3) Пиндюлину и разбитую истощенную армию 4) Нищих и злых кацапов + возвратившихся обозленных солдатов❗👍
  • Sophia-Maria Duglass
    Думаю, что надо разрешить строиться всем , кто готов вкладывать деньги .
    только не залазить за красные линии .

    ОТДЕЛЫ КАП СТРОИТЕЛЬСТВА загнать на фронт
  • три - пятнадцать
    а хто коли звертав увагу на тей товстий кабмін?
    мені нема де жити бо кацапня зничтожила?
    відбудюю і жидким на тей кабмін в маєтках...
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