Отбит штурм в районе южной окраины Лисичанска, враг захватил Николаевку на Бахмутском направлении, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18:00 24.06.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 121 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению.

В акваториях Черного и Азовского морей враг расположил четыре носителя крылатых ракет морского базирования.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в обстановке не отмечено. На последнем враг совершил артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Бояро-Лежачи Сумской области.

На Слобожанском направлении противник пытается создать условия для перехода в наступление на направлениях Изюм–Барвенково и Изюм–Славянск.

На Харьковском направлении группировка войск противника ведет оборону для недопущения продвижения подразделений Сил обороны в сторону государственной границы к северу и северо-востоку от Харькова. В то же время враг пытается вести штурмовые действия с целью улучшения тактического положения своих подразделений. Российский агрессор обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Русская Лозовая, Старый Салтов, Чугуев, Печенеги и Байрак.

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступления в направлении Долгенькое–Долина. Штурмовые действия врага в направлении Сулиговка–Вернополье и Дубровно–Курулька наши воины успешно отбили. Оккупанты провели дистанционное минирование местности в районе населенного пункта Долина.

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На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное. Нанесли авиационный удар в районе Лисичанска. Вели штурмовые действия в промышленной зоне Северодонецка.

Украинские защитники успешно отразили штурм в районе южной окраины Лисичанска. Враг, при поддержке артиллерии, начал штурмовые действия в направлении Волчоярки, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Майорское. Нанесли авиаудары вблизи Яковлевки, Николаевки и Покровского. Противник овладел населенным пунктом Николаевка. Вражеская попытка разведки боем в направлении Мироновка-Углегорская ТЭС провалилась. Оккупанты с потерями отошли. Российские захватчики нанесли ракетный удар с самолетов Ту-22М3 по городу Константиновка.

На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает систематическое огневое влияние вдоль линии столкновения с целью сковывания действий наших войск и недопущения их перебрасывания на другие направления. Нанесли авиаудары в районах населенных пунктов Павловка и Угледар. Враг совершал артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Северск. Штурмовые действия в районе Марьинки украинские воины в очередной раз отразили. Враг отошел.

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На Южнобужском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых ранее рубежей. По результатам успешных наступательных действий наших подразделений часть сил врага оставила подготовленные оборонные позиции и сбежала в район населенного пункта Ольгино Бериславского района Херсонской области.

Верим в Вооруженные силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" - говорится в информации Генштаба ВСУ.